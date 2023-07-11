Гагра, Абхазия, 11 июля, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Туристку из Москвы, отдыхавшую в селе Агараки Гудаутского района и пропавшую во время сильного ливня, разыскивают спасатели в Абхазии. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба МЧС Республики.

Флаг Абхазии

Как рассказали очевидцы, женщина вместе с супругом находилась на берегу реки Бзыбь в момент, когда вода начала прибывать во время ливня. Женщину унесло течением, спасатели разыскивают её на берегах ниже по течению.

Также в МЧС Абхазии сообщили, что за сутки в стране сотрудниками были спасены более 30 человек, попавших в зоны подтопления. В Гульрипшском районе спасателям пришлось возводить верёвочную переправу для спасения 13 туристов и местных жителей, попавших в водную ловушку. В Гудаутском районе эвакуировано 19 человек в селе Мюссера.

Ранее ИА Регнум сообщало, что два поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Абхазию остановили в пути из-за сильного ливня и размытия железнодорожного участка Гагра — Цандрипш.

Кроме того, 9 июля Гагрский район Абхазии практически весь остался без света из-за сильного ливня, подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. На 12-м километре автотрассы, которая ведёт к озеру Рица, сошёл сель. Вышли из берегов реки, которые подтопили часть Гагрского района, посёлок Лдзаа в Гагре. Движение автотранспортных средств на повороте к городу Пицунде, в районе Бзыбского вокзала и в Гагре ограничено.