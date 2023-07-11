ДНР, 11 июля, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о пленении пятерых солдат Вооружённых сил Украины бойцами спецназа «Ахмат» в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«В ходе оперативных действий в районе населённого пункта Клещеевка взяты в плен пятеро солдат ВСУ. Всё это произошло на фоне массовой истерии украинских СМИ о том, что на данный населённый пункт находится под огневым контролем украинской армии», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

В прикреплённом к сообщению видео украинские военнопленные признают, что Клещеевка находится под контролем российских военнослужащих. Кадыров также подчеркнул слаженные и качественные действия бойцов спецназа «Ахмат».

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Чеченской Республики сообщил, что силы спецназа «Ахмат» были переброшены на бахмутское направление по решению Генерального штаба. Он подчеркнул, что ситуация в Клещеевке, расположенной к югу от Артёмовска, находится под контролем.