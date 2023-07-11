Москва, 11 июля, 2023, 03:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, временно запрещающий привлечённым к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде гражданам сдавать экзамен на водительские права. Соответствующий документ в понедельник, 10 июля, опубликовали на портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобиль

Согласно постановлению, к сдаче на водительские права также не будут допускаться лица, ранее ограниченные в правах на управление транспортными средствами, не прошедшие медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Кроме того, будет изменён порядок допуска водителей к управлению транспортом. Так, например, к управлению автобусами допустят только при наличии стажа вождения легковых автомобилей не менее одного года. В документе также указано, что он вступит в силу 1 апреля 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 27 июля Государственная дума в третьем окончательном чтении приняла закон, который вводит ограничения на получение водительского удостоверения лицами, лишёнными прав за вождение в нетрезвом виде. Закон предусматривает запрет сдавать экзамены для нарушителей, пока действует административное наказание, которое, согласно КоАП РФ, действует в течение года.