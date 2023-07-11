Донецк, 11 июля, 2023, 03:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 63 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом во вторник, 11 июля, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«На донецком направлении противник совершил 52 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском — 7 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском — 3 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на волновахском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что суммарно Вооружённые силы Украины выпустили в направлении Донецка, Горловки, Ясиноватой, Макеевки, Старомихайловки и Старомлиновки 364 единицы различных боеприпасов.

В результате обстрелов пострадали два мирных жителя Куйбышевского района Донецка. Как передавало ИА Регнум, одна из пострадавших получила ранения вечером 10 июля. В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что повреждения также получили два частных жилых дома, расположенных на улице Карнавальной и на улице Величкиной.