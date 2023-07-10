Москва, 11 июля, 2023, 02:48 — ИА Регнум. В России цена на лук впервые превысила 70 рублей за килограмм. Об этом следует из данных Росстата, опубликованных в понедельник, 10 июля.

Лук

По информации ведомства, в мае 2023 года цена одного килограмма репчатого лука достигла 73,3 рубля. При этом в последние десять лет средняя стоимость килограмма этого продукта составляла от 30 до 40 рублей.

Рекордный рост цены на лук связали с неурожаем в Центральной и Средней Азии из-за холодной зимы, в том числе в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане. При этом весной власти перечисленных стран из-за сокращения объёмов запасов в овощехранилищах ввели запрет на экспорт лука.

Как передавало ИА Регнум, по итогам прошедшего года самым подорожавшим продуктом на фоне санкций стала жевательная резинка. По данным Росстата, в марте 2023 года средняя цена упаковки жвачки составляла 39 рублей. Для сравнения, в 2022 году цена составляла 32 рубля.