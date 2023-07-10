Вильнюс, 11 июля, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Во вторник, 11 июля, президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден на полях саммита НАТО в Вильнюсе проведёт двустороннюю встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в понедельник сообщили в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Согласном обнародованной информации, встреча американского и турецкого лидеров состоится примерно в 18:00 по местному времени. Также во вторник Джо Байден проведёт переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Глава Белого дома прибыл в Вильнюс вечером 10 июля. Как сообщило агентство France-Presse, самолёт американского лидера приземлился в столице Литвы, где 11–12 июля пройдёт саммит Североатлантического альянса.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля Джо Байден заявил, что голосование по вопросу вступления Украины в НАТО является преждевременным, а сам вопрос не будет обсуждаться в должной мере во время саммита в Вильнюсе.

Также он отметил, что вступление Украины в альянс грозит прямому соприкосновению военно-политического блока с Российской Федерацией.