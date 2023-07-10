Вашингтон, 11 июля, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Потеря способности западных союзников Украины поставлять боеприпасы для ВСУ в необходимом количестве приведет к поражению украинской армии уже зимой, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Спорный вопрос, что будет с Украиной после декабря. Считаю, что у неё нет шансов продолжать военные действия из-за потери личного состава и нехватки вооружений», — сказал Джонсон.

По его словам, недавнее решение поставить кассетные боеприпасы, принятое правительством Соединённых Штатов Америки, связано с истощением запасов боеприпасов для основных типов вооружений.

Он также подчеркнул, что западным союзникам Украины будет невероятно тяжело наладить производство современных артиллерийских снарядов и ракет для реактивных систем залпового огня.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга 10 июля выразил надежду, что отправка Киеву кассетных боеприпасов не повлияет на объёмы предоставляемой поддержки. Миллер также добавил, что американская сторона после окончания конфликта займётся разминированием неразорвавшихся кассетных бомб.