Донецк, 11 июля, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Два мирных жителя города Алешки Херсонской области погибли в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Вооружённые формирования Украины в очередной раз накануне произвели артиллерийский обстрел мирной жилой застройки населённого пункта Алешки Херсонской области», — приводит РИА Новости слова собеседника.

По информации источника, ещё один мирных житель получил тяжёлые ранения. На данный момент на месте происшествия проходят следственные действия для определения типа артиллерийской системы, из которой вёлся огонь.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, сообщили об обстреле Куйбышевского района города Донецка, в результате которого пострадала мирная жительница 1966 года рождения. Также повреждения получили два частных дома.