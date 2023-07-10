Стокгольм, 10 июля, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Разрешение на проведение акции, включающей сожжение религиозного текста выдала шведская полиция в городе Хельсингборг на юге Швеции. Об этом 10 июля сообщило агентство ТТ.

Иван Шилов ИА Регнум

Акция запланирована на 12 июля, предполагается, что её проведут в полдень на площади Консул Ульссонс платс — одной из центральных площадей Хельсингборга. Изначально организаторы акции планировали провести её на центральной площади Стурторгет, однако в полиции определили другое место в связи с тем, что на этой площади уже запланированы другие мероприятия.

«Основной принцип — в том, что оно (мероприятие) должно проходить в заявленном или равнозначном месте. Это место находится в центре города, и для присутствующих есть возможность прослушать то, на что подали заявку организаторы», — пояснил начальник полиции северо-западного региона провинции Сконе Маттиас Сигфридссон.

Указывается, что манифестация будет носить исключительно мирный характер, но полиция намерена наблюдать за её проведением и подготовится к любому возможному развитию событий.

«По нашей оценке, это может быть проведено надёжным и безопасным образом», — отметил Сигфридссон.

Отмечается, что в полицию Швеции в начале июля поступило три заявления, в которых идёт речь о проведении массовых акций, включающих сожжение религиозных писаний. Два мероприятия организаторы намечали провести в Стокгольме, одно — в Хельсингборге.

Ранее ИА Регнум сообщало, что полиция Стокгольма в исламский праздник Курбан-байрам разрешила проведение акции с сожжением Корана. Городская полиция отказала в проведении акции, обосновав это возможными угрозами в адрес страны и риском терактов. Но организаторы обратились в суд, который признал решение правоохранителей ошибочным. Акция вызвала негодование исламских стран — в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства Швеции и потребовали высылки посла королевства из страны.

Президент России Владимир Путин назвал неуважение к Корану преступлением. Во время посещения мечети Джума в Дербенте он подчеркнул, что Коран — святыня для мусульман и для многих других людей, но в некоторых странах не уважают религиозные чувства.

В Ливане появились билборды с изображением президента России Путина, который держит в руках священную книгу мусульман Коран. Организатор данной акции, глава офиса российско-ливанского сотрудничества «Росливан» Мухаммед Насрутдин обратил внимание на то, что в Ливане благодарны президенту России за его позицию в отношении религий, в том числе ислама.