Донецк, 10 июля, 2023, 23:24 — ИА Регнум. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками столицы ДНР, города Донецка. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что по состоянию на 21:00 мск по оперативным линиям СЦКК ДНР получена дополнительная информация о пострадавших. В Куйбышевском районе Донецка по улице Величкиной при обстреле со стороны ВСУ получила ранение женщина 1966 года рождения, мирная жительница города.

Также сообщается о повреждениях двух частных жилых домов, расположенных на улице Карнавальная и на улице Величкиной. Дом на улице Величкиной загорелся после прямого попадания боеприпаса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что территория Брянской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Под удар попало село Подывотье, при обстреле пострадал мирный житель. Мужчина получил лёгкое ранение, врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, при обстреле получили повреждения жилой дом и хозпостройка.