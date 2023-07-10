Ростов-на-Дону, 10 июля, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Ювелирно точную операцию по извлечению пули от пневматического оружия из головы мужчины после неосторожной стрельбы провели челюстно-лицевые хирурги городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба больницы.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Уточняется, что мужчина получил ранение, проверяя свою меткость при стрельбе из пневматической винтовки. Мужчина выстрелил в насекомое, сидевшее на столбе, пуля отрикошетила и попала стрелявшему в лицо, в область скулы. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, пострадавший был доставлен в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Медная пневматическая пулька застряла в мягких тканях, при этом такие пульки малы и не магнитятся, что затрудняет их обнаружение и извлечение — магнит в данном случае не может помочь. Кроме того, пуля начала перемещаться в тканях и опустилась под скуловую кость раненого.

Пациенту сделали компьютерную томографию для обнаружения пули, затем хирурги начали операцию, которая длилась несколько часов и проходила под рентгенконтрастом.

«В результате ювелирной операции, проведенной бригадой челюстно-лицевых хирургов… миниатюрная пневматическая пулька была успешно извлечена», — сказано в сообщении.

Сейчас жизнь и здоровье пострадавшего вне опасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Нью-Йорке в результате стрельбы, устроенной мужчиной на скутере, один человек погиб, трое пострадали. Как уточнили полицейские, действия нападавшего были случайными.

Также сообщалось, что 28 июня в Орехово-Зуеве один из четырёх подозреваемых в вымогательстве устроил стрельбу во время задержания. Злоумышленник произвел как минимум пять выстрелов из пистолета, ранив двух полицейских. Один из правоохранителей погиб, второй попал в больницу.