Вашингтон, 10 июля, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Глава пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллер дважды оговорился, назвав украинский конфликт стратегическим провалом властей Украины.

Кадр из видео U. S. Department of State Мэттью Миллер

«Мы уверены, что <…> [украинский конфликт. — Прим. ред.] — это стратегический провал Украины. Простите, прошу меня извинить, это стратегический провал Украины», — сказал Миллер в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Госдепа.

После двух оговорок представитель Государственного департамента добавил, что находится «немного не в форме», объяснив свои высказывания тем, что впервые на неделе выступил на публике.

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Как передавало ИА Регнум, ранее бывший постоянный представитель США при НАТО Дуглас Льют в интервью газете Asahi заявил, что Вашингтон не смог заранее подготовить Киев к самообороне. По его словам, американским властям стоило гораздо раньше начать поставки оружия Украине.