Ростов-на-Дону, 10 июля, 2023, 22:03 — ИА Регнум. «Движение Первых» 10 июля торжественно открыло в Ростове-на-Дону масштабный конкурс для студентов из новых регионов России.

В межрегиональном этапе Всероссийского конкурса профессиональных образовательных организаций «Команда Первых» примут участие 200 студентов колледжей и училищ и заместители директоров по воспитательной работе СПО обучающихся из Донецкой и Луганских Народных Республик и Запорожской области. Участникам предстоит выполнить задания в пяти компетенциях.

«Задания на конкурсе «Команда Первых» станут настоящим погружением в реальные жизненные ситуации. Они помогут продемонстрировать гибкие навыки и профессиональные компетенции в живой социально значимой деятельности. Уверен, что конкурс подарит новые полезные знакомства и интересный опыт, необходимый для дальнейшего успешного развития и труда», — заявил глава правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

Так, номинация «Эмоциональный интеллект» предполагает оценку умения распознавать людские эмоции и управлять ими для решения задач. В рамках конкурса участники посетят реабилитационный центр со специальными программами. В компетенции «Креативность» студенты покажут, как умеют решать проблемы неординарным способом и генерировать новые оригинальные идеи. В номинации «Работа в команде» участники продемонстрируют навыки коллективной работы и помогут друг другу в решении поставленных задач. В частности, отремонтируют квартиры пенсионеров. В компетенции «Публичное выступление» жюри оценит студентов по умению подходить к выполнению задач как к проекту. В блоке «Коммуникация» участникам необходимо будет научиться находить общий язык с окружающими, грамотно излагать мысли и слушать собеседников.

«Я очень рада, что смогу поучаствовать в таком важном соревновании. Уверена, что благодаря всероссийскому конкурсу смогу прокачаться во многих областях. А ещё научусь работать в команде и найду новых друзей», — рассказала участница из «Луганского государственного колледжа экономики и торговли» Мария Дюбина.

В финале конкурса разработают методические рекомендации по комплексной оценке студентов, тестировать которые будут в регионах России.