Электросталь, Московская область, 10 июля, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Мужчина, которому в Электростали изрезали голову ножом, рассказал о случившемся. Как он сообщил 10 июля, в настоящий момент он чувствует себя неплохо.

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«Произошёл разговор насчёт моей внешности, что им это не понравилось. В конце этого разговора мне начали срезать волосы вместе с частью скальпа», — поделился пострадавший.

Сейчас мужчина ожидает вердикта врачей. Вместе с ним в палате находятся его мать и подруга, общественные правозащитники привезли ему еду и воду. Об этом сообщил Mash.

Неизвестные напали на него 9 июля. Как сообщало ИА Регнум, предварительно, между тремя гражданами произошел конфликт, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося, двоих нападавших объявили в розыск.