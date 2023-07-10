Вашингтон, 10 июля, 2023, 21:29 — ИА Регнум. В Госдепе США выразили надежду, что отправка Киеву кассетных боеприпасов никак не повлияет на объёмы предоставляемой ему поддержки со стороны союзников. Об этом на брифинге 10 июля заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы не считаем, что этот вопрос способен спровоцировать раскол в единстве с нашими союзниками и партнёрами. Мы считаем также, что данное решение не способно повлиять на дальнейшее оказание поддержки Украине со стороны различных стран», — сказал он.

Миллер отметил, что Киев якобы поручил Вашингтону разминировать неразорвавшиеся кассетные бомбы, когда конфликт на Украине закончится.

Как сообщало ИА Регнум, решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но такие снаряды необходимы для успешного контрнаступления ВСУ, заявил президент США Джо Байден. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Масрали заявила, что ЕС в целом поддерживает поставки Украине кассетных боеприпасов для самообороны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что подобные поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание украинского кризиса.

Кассетный боеприпас срабатывает во время полёта и разбрасывает с воздуха суббоеприпасы. Такое вооружение способно поразить большую площадь, чем обычные боеприпасы. Каждый кассетный снаряд несёт в себе 72 суббоеприпаса — 48 M42 (против пехоты) и 24 M46 (против бронетехники). Устройствами самоликвидации кассеты не обеспечены. В случае, если от 5% до 14% боеприпасов не разорвутся от долгого хранения на складах, как заявили в американском командовании, они станут прямой угрозой гражданскому населению в виде мин.