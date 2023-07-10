Электросталь, Московская область, 10 июля, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Неизвестные напали и изрезали мужчину в Электростали 9 июля. Пострадавшего госпитализировали, медики обработали его раны и сообщили о произошедшем в полицию.

«Полицейскими предварительно установлено, что у одного из домов на улице Спортивной между тремя гражданами произошел конфликт, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, двоих нападавших объявили в розыск. По одной из версий, на пострадавшего могли напасть из-за цвета окрашенных волос.

Ранее в Санкт-Петербурге девушка с ножом заставила посетителя АЗС оплатить свою покупку. Инцидент произошёл на проспекте Большевиков. Девушка взяла с прилавка​ сигареты и зажигалку, затем, вместо оплаты, показала кассиру кухонный нож. Им она начала угрожать мужчине, подошедшему для оплаты топлива, и заставила оплатить её товары. Спорить он не стал. Когда девушка вышла из магазина, сотрудники АЗС нажали тревожную кнопку, и прибывший наряд Росгвардии доставил девушку в отдел полиции. Из-за неадекватного поведения ей вызвали скорую помощь.