Москва, 10 июля, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Лауреат двух премий ТЭФИ Кирилл Пухонто скончался на 52-м году жизни. Тело режиссера нашла его сожительница и вызвала скорую, но спасти Кирилла не удалось. Сообщил ИА Регнум источник.

Утром 8 июля скорая прибыла на Восточную улицу к одной из многоэтажек. По словам вызывавшего, в квартире находился мужчина без сознания.

«В квартире находилась женщина, которая представилась гражданской женой умершего и сам умерший, мужчина 1971 года рождения. Мужчина скончался ещё до приезда скорой, поэтому медикам оставалось лишь констатировать смерть. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — сообщил источник.

Кирилл Пухонто родился 7 октября 1971 года в Воркуте. На телевидение пришёл в 1993 году. Сначала работал ассистентом режиссера на канале «РТР». А в 1997 году перешел на канал ТВ «Центр», где был режиссёром многих передач.

За свою карьеру поработал на такими проектами как «Comedy Баттл», «Голубой огонек», «Квартирник». За работу над проектами «Последний герой. Остаться в живых» и «Последний герой. Суперигра» был удостоен двух премий ТЭФИ в номинации «Режиссёр телепрограммы» 2003 и 2005 года соответственно.