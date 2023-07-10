Симферополь, 10 июля, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Очередь на Крымский мост со стороны Краснодарского края 10 июля сократилась в три раза и уменьшилась до 425 автомобилей.

Константин Михальчевский/ РИА Новости Крымский мост

«В очереди со стороны Тамани находится 425 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — сообщил Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

В 10:00 (мск) в очереди находились 1310 автомобилей, которые ждали своей очереди более шести часов. Менее чем за сутки очередь со стороны Тамани выросла с 90 машин до 1310. В 09:00 (мск) в очереди стояли 1229 автомобилей. Как говорится в сообщении, в настоящий момент со стороны Керчи затруднений нет, время ожидания составляет около двух часов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию и заявил, что очень важно обеспечивать безопасность, так как невозможно полностью сделать бесконтрольным движение. Он отметил, что принимаются меры и что пробки не имеют перманентного характера, держатся 1–2 дня, потом сходят на нет.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля министр транспорта России Виталий Савельев доложил президенту Владимиру Путину, что пиковая ситуация с заторами на Крымском мосту ожидается 16–17 июля. По его словам, 1 июля зафиксировали резкое увеличение трафика в Крым на 40%. В свою очередь, глава государства поручил оценить идею о направлении части турпотока не по мосту, а через новые российские территории и паромные переправы.