Москва, 10 июля, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Площадь пожара в автосервисе на улице Подольских курсантов юге Москвы увеличилась до 200 кв. метров. Об этом 10 июля сообщили в МЧС.

«Площадь пожара увеличилась до 200 кв. метров», — сообщили в столичном главке МЧС.

Информация о возгорании поступила в 17:57 (мск). Пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению, как только прибыли на место. По данным ведомства, пострадавших при пожаре нет.

Ранее источник ИА Регнум сообщил о пожаре и взрыве в автосервисе на юге Москвы. Возгорание произошло на в металлическом ангаре, в котором работал автосервис. В помещении находились баллоны с газом. В ходе тушения прогремел взрыв. На кадрах с места происшествия виден густой чёрный дым.