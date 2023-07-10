Москва, 10 июля, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Запад, выступающий за демократию, придерживаться олимпийских принципов. В своём сообщении 10 июля она напомнила, что желание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о «тотальном запрете» участия в спортивных состязаниях атлетов из России и Белоруссии нелегитимно и нарушает множество установленных правил.

Дарья Антонова ИА Регнум Мария Захарова

«Очевидно, что они нарушают Олимпийскую хартию (Устав) МОК, Берлинскую декларацию ЮНЕСКО 2013 года, сразу несколько резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и Всеобщую декларацию прав человека», — указала дипломат.

При этом подавляющее большинство мировой общественности продолжает следовать принципам олимпийских соревнований.

«Так, в Баку Движением неприсоединения (120 государств и ещё 20 наблюдателей) была принята Специальная декларация Министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения с призывом обеспечить участие всех национальных сборных на Олимпийских играх в Париже», — сообщила Захарова.

Она отметила, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах официально поприветствовал инициативу Движения неприсоединения и поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за принятие важной резолюции.

«Если Запад за демократию, то он должен принимать волю большинства, основанную на международном праве», — призвала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее в ПАСЕ выступили с призывом к МОК запретить россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде 2024 года в Париже и вообще не допускать их до спортивных соревнований, пока не прекратится конфликт на Украине. Однако в мае 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать их до международных соревнований в нейтральном статусе, и только тех, кто не выказывал публичной поддержки СВО и не связан с российской армией и силовыми структурами.

20 июня директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что вопрос участия россиян в ОИ в Париже ещё не решён. В комитете выразили солидарность c украинскими спортсменами.