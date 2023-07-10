Москва, 10 июля, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Иностранные наёмники в большинстве своём соглашались участвовать в боевых действиях на Украине не из-за желания оказать реальную действенную помощь Киеву, а из коммерческих соображений, воспринимая Украину как место, где можно размяться. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился военный эксперт Иван Коновалов.

Ранее в Минобороны России рассказали, что с начала СВО на Украине для участия в боевых действиях Киев привлёк на свою сторону свыше 11,6 тыс. иностранных наёмников из 84 государств. В ведомстве подсчитали, что самые многочисленные группы прибывали из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (900 и более), Грузии (свыше 800), Великобритании и Румынии (по 700 и более чел.). Отмечается, что приток наблюдался в марте–апреле прошлого года, но позже, «после первых потерь», эта динамика резко сократилась.

«Наёмники едут зарабатывать деньги, им совершенно плевать проиграет сторона, на которой они выступают или нет. Они хотят получить контракт, чтобы заработать и потом уйти. Им вообще без разницы, что будет с Украиной. Это такое сафари для наёмников, которое кончается для них плохо», — подчеркнул Коновалов.

По мнению эксперта, в статистике Минобороны совершенно очевидно «лидерами» по числу наёмников выступают США и Польша, однако, их причины участия в украинском конфликте могут несколько отличаться друг от друга.

«Там есть разные наёмники: есть те, кто просто зарабатывают, есть те, кто считают, что сражаются за правое дело, хотя они быстро разочаровываются и понимают, что ВСУ — это бандиты, которые убивают мирных жителей. Есть и те, которые едут туда, потому что друзья позвали. Но, конечно, не все смогут вернуться и заработать, как планировали», — отметил военный политолог.

Как отметил Коновалов, с помощью привлечения иностранных наёмников Киев пытался возместить свой быстро редеющий людской резерв. Однако, как уже отметили в российском Минобороны, сейчас число иностранных наёмников значительно сократилось, и, по мнению военного эксперта, ряды ВСУ будут только редеть в связи с пониманием людей по всему миру, что украинским войскам не выстоять против российских сил.

Ранее американская газета Washington Post сообщила, что тысячи наёмников из США могут принимать участие на стороне ВСУ в военных действиях в конфликте на Украине. В материале подчёркивали, что американцы, согласившиеся на участие в конфликте, пошли на риск. По данным издания, в Киеве в начале прошлого года сообщали, что свыше 20 тыс. американских граждан хотят вступить в иностранный легион ВСУ с зарплатой от 500 до 3500 долларов в месяц по контракту на несколько месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что наёмники направляются западными странами на Украину под прикрытием гуманитарных миссий. Как отметила российский дипломат, во многих из поставляющих Киеву наёмников стран это является уголовно наказуемым преступлением, и добавила, что в случае, когда «на кону такие деньги, такой геополитический куш», это никого не интересует.