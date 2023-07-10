Вашингтон, 10 июля, 2023, 19:09 — ИА Регнум. За закрытыми дверями, у президента США Джо Байдена такой вспыльчивый характер, что некоторые помощники стараются избегать личных встреч с главой государства, сообщил 10 июля портал Axios со ссылкой на чиновников из Белого дома.

«Никто не чувствует себя в безопасности», — рассказал один из собеседников портала.

Чиновники, которые не пожелали раскрывать своих имён, рассказали, что за закрытыми дверями Байден склонен выходить из себя и кричать на своих подчиненных. Это обстоятельство вынуждает некоторых брать с собой напарника в качестве щита, чтобы не принимать весь удар на себя. По словам источников в Белом доме, Байден может, в частности, позволить себе использовать нецензурную лексику в адрес подчинённых.

При этом, как отметили американские политики, на публике американский лидер часто говорит шёпотом.

Как сообщало ИА Регнум, президента США Джо Байдена одна за другой преследуют неприятности. В феврале Байден споткнулся, когда поднимался на борт самолёта, возвращаясь из Варшавы. Позже 1 июня Байден принял участие в церемонии вручения дипломов курсантам Академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо. После поздравления одного из выпускников он попытался пройти в сторону, но оступился и рухнул на сцену. Самостоятельно подняться он не смог. Президенту на помощь пришли сотрудники охраны.

В Сети в июле обсуждали видео, где Байден блуждал по сцене, ища выход, здоровался с пустотой, путал должности чиновников и руководителей.

Байден всё чаще становится объектом насмешек, обсуждений. Он то перепутает украинцев и иранцев, то, говоря о правах женщин, начнёт читать вслух технические инструкции своего телесуфлера, а во время саммита АСЕАН Байден поблагодарил за организацию мероприятия премьер-министра Колумбии, а не Камбоджи, где проходила встреча.