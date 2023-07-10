Москва, 10 июля, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Российский доброволец, находившийся в плену у украинских боевиков, рассказал 10 июля о жестоком обращении ВСУ. Так, украинские военные используют военнопленных для обезвреживания территорий боевых действий.

«ВСУ гонят пленных перед наступающими киевскими подразделениями на запорожском направлении для «разминирования» — чтобы погибали они, а не украинские военные», — привёл его свидетельства Следственный комитет России.

Помимо этого боец заявил, что его специально избивали и угрожали убить перед приездом украинского журналиста, чтобы записать признание в том, что российские войска якобы наносят удары по мирным жителям. Следователи СК проведут расследование фактов жестокого обращения ВСУ с военнопленными.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники СБУ до смерти избили на допросе российского военнопленного. Как заявили в СК России, пленного жестоко избили, и он умер вскоре после того, как его вернули в камеру.

Другому пленному охранники вырезали на груди скандинавский символ, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть — один из них планировал сделать такую татуировку. Вернувшийся из плена военный пояснил, что сможет опознать изуверов по голосу, чтобы их можно было привлечь к уголовной ответственности.

11 мая стало известно о расстреле ВСУ раненых российских бойцов в Артёмовске. Военнослужащие третьего батальона 92-й бригады ВСУ зашли в окоп, где заметили раненого российского солдата и расстреляли его, а затем убили ещё двоих российских бойцов, лежащих на земле.

А побывавший в плену ВСУ солдат Вооруженных сил России Александр Блошенко рассказал о жестоких пытках и о том, как украинские военнослужащие заставляли его мать выйти на политическую акцию на Красную площадь в Москве.