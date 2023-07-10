Лондон, 10 июля, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Житель Великобритании, находившийся в коме, внезапно очнулся перед отключением от аппарата жизнеобеспечения, сообщил портал LADbible.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Молодой человек Джеймс Ховард-Джонс из города Челтнем попал в больницу в апреле. Гуляя со своими товарищами, некий Бен Дэвис нанёс Джеймсу сильный удар по затылку. В результате 28-летний мужчина упал, ударился головой и потерял сознание.

Позже Джеймс перенес несколько экстренных операций. Медики сообщили его родным, что он находится в вегетативном состоянии и его мозг не подаёт признаков жизни.

Однако незадолго до того, как система жизнеобеспечения молодого человека должна была быть отключена, а его органы переданы для трансплантации, Джеймс начал приходить в сознание. Из-за тяжелых повреждений мозга мужчина способен общаться только при помощи движения глаз.

Бена Дэвиса, нанёсшего Джеймсу тяжёлую травму, приговорили к двум годам и четырём месяцам колонии.

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