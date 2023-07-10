* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 10 июля, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Историк Евгений Понасенков (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) фразой «сам себя уничтожил» отреагировал на смерть юриста Олега Диброва, пострадавшего в конфликте с его другом. Комментарий Понасенков опубликовал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Евгений Понасенков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Пьяница, напавший и угрожавший мне и моему юристу убийством, сам себя уничтожил: и не надо фашизма и лицемерия! Если бы на вас напал этот же тип или любой другой, если бы преследовал и угрожал — что бы вы сказали?» — задался он вопросом.

По словам историка, Дибров дважды фигурировал в уголовных делах и был оштрафован за хулиганские действия, аналогичные последней ситуации. Понасенков назвал падение мужчины, которое привело к удару об асфальт, мошенничеством и имитацией. Он подчеркнул, что в принципе не верит никаким «вбросам» СМИ. В конце сообщения историк пригрозил прессе исками за клевету.

Ранее Понасенкова задержали в Москве после инцидента с участием его друга вечером 6 июня. По информации источника ИА Регнум, историк и его друг Рамис Зарипов поссорились на улице с мужчиной. В момент препирательств Зарипов оттолкнул незнакомца, после чего тот упал и ударился головой. Его госпитализировали с внутричерепной гематомой.

Понасенков заявил, что не участвовал в конфликте и ни в чём не виноват, что не участвовал в драке и что его не задерживали. По его словам, конфликт возник из-за «невменяемого бородатого алкаша», которому не понравилось, что все фотографируются с Понасенковым. Зарипов в беседе с ИА Регнум подчеркнул, что не бил мужчину, а только оттолкнул его.

Пострадавшим участником конфликта оказался 55-летний юрист Олег Дибров. Впоследствии он умер в больнице, не выходя из комы. Зарипов позднее заявил ИА Регнум, что не опасается серьёзных последствий из-за гибели мужчины.