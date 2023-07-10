Ставрополь, 10 июля, 2023, 18:29 — ИА Регнум. В Ставропольском крае жителям предстоит решить, какие объекты украсят стенд края на выставке «Россия» в Москве. Первый тур голосования проходил в местных муниципалитетах, а второй пройдет на онлайн-платформе, рассказал губернатор Владимир Владимиров.

«Победа 26» Жители Ставрополья выберут объекты для выставки на ВДНХ

«Сегодня начинается второй, общекраевой этап голосования. Он поможет отобрать из всех предложений десять, которые и станут частью экспозиции Ставрополья», — заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Всего было выбрано 33 потенциальных объекта для выставки. Из них ставропольцы должны выбрать 10 наименований, которые попадут на стенд края, поясняет издание «Победа 26». В список вошли исторические, культурные и природные достопримечательности, а также достижения предприятий, коллективов и благоустроенные объекты.

Сайт, где можно проголосовать онлайн, запустила «Победа 26».

Сформировать перечень объектов для выставки путём народного голосования предложил губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии 20 июня. Первичный отбор проходил на личных страницах муниципальных глав в соцсетях. Он завершился 28 июня.