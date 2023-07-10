Ставрополь, 10 июля, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Адвокат из Сиднея написала обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой отблагодарить за высокий профессионализм директора многофункционального центра Будённовского округа Ставрополья Елену Пятибратову. Об этом рассказал глава краевого минэкономразвития Денис Полюбин.

«Победа 26» Австралийский адвокат просит Путина наградить директора МФЦ на Ставрополье

Почётный адвокат РФ, член Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА) Любовь Петровская несколько лет помогала своей клиентке из Сиднея вернуть незаконно присвоенное другим человеком имущество. Клиентка и адвокат обратилась в МФЦ Будённовского округа к Елене Пятибратовой, сообщает издание «Победа 26». Здесь женщины получили не только необходимый пакет документов, но и грамотную юридическую консультацию.

Петровская направила благодарственное письмо главе ставропольского минэка Денису Полюбину и директору будённовского МФЦ. Кроме того, она направила обращение с просьбой отблагодарить Елену Пятибратову за профессионализм президенту РФ Владимиру Путину.