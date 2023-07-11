Москва, 11 июля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. В этом году на московском портале поставщиков зарегистрировалось более 17 тыс. новых пользователей из разных регионов России, с которыми подписано более 12 тыс. контрактов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Портал поставщиков помогает бизнесу реализовывать свои товары, работы и услуги, а госзаказчикам — найти нужную продукцию и закупить ее у добросовестных контрагентов по выгодной цене. Таким образом достигается достойный уровень конкуренции в закупках малого объема», — пояснил Ефимов. С января по июнь этого года число зарегистрированных на платформе предпринимателей достигло 310 тысяч. «Более трети новых пользователей — индивидуальные предприниматели и физические лица», — добавил он.

Зарегистрироваться на ресурсе могут предприниматели из любого региона России. Для небольших компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан это особенно важно, так как возможность участвовать в госзакупках помогает сохранять и развивать их дело. На сегодняшний день более 90% поставщиков, работающих на платформе, — это представители малого и среднего бизнеса.

«Поставщики, которые зарегистрировались на портале с начала этого года, уже подписали 12,1 тысячи госконтрактов с заказчиками из Москвы и других регионов. Объем этих сделок составил 2,3 миллиарда рублей», — отмечает руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Среди поставщиков есть предприниматели из Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей, Пермского края и других субъектов Российской Федерации.

Портал поставщиков начал работу в 2013 году с целью автоматизировать процесс госзакупок малого объема. На платформе работает 55 тыс. заказчиков из 40 регионов России, среди которых органы местного самоуправления, школы и детские сады, поликлиники и другие учреждения. Платформа позволяет им сотрудничать с предпринимателями для закупки учебников, мебели, продуктов питания, медицинских товаров, а также различных услуг. Каталог продукции на портале насчитывает более 2 млн уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тыс. контрактов.