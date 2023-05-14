Вильнюс, 10 июля, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Североатлантический альянс сможет беспрепятственно использовать воздушное пространство стран Прибалтики для осуществления своей военной деятельности. Совместную декларацию об этом министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии намерены подписать на полях саммита НАТО, который открывается в Вильнюсе 11 июля. Об этом 10 июля заявили в министерстве обороны Литвы.

Иван Шилов ИА Регнум

«В документе отмечено, что союзникам по НАТО предоставляется возможность без ограничений использовать воздушное пространство стран Прибалтики для мер сдерживания, усиленного дежурства и проведения масштабных учений», ― указано в сообщении на сайте ведомства.

Декларацию подпишут министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии Арвидас Анушаускас, Инара Мурниеце и Ханно Певкур.

Согласно документу, Североатлантический альянс согласился укрепить свою воздушную позицию и ротационную модель противовоздушной обороны, разместив наземные средства ПВО и авиации на ротационной основе в этих странах.

«Литва, Латвия и Эстония предложат союзникам по НАТО внедрить ротационную модель ПВО, внеся в неё свой посильный вклад», ― добавили в минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что в случае военного нападения на страны Прибалтики Германия защитит их. Он подчеркнул, что бундесвер сформирован таким образом, чтобы защитить Восточную Европу. По его словам, оборона каждого союзника необходима для безопасности всего Североатлантического альянса и всего Евросоюза.

Он также добавил, что ВМФ Германии расширили присутствие в Балтийском море, увеличили контингент наземных сил.