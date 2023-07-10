Тегеран, 10 июля, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана захватили иностранное судно, занимавшееся контрабандой при поддержке США. Об этом сообщил 10 июля адмирал КСИР Рамазан Зирахи.

IRNA

«Иностранное судно, на борту которого находилось более 1 млн литров контрабандного топлива и которое было задержано на границе принадлежащей Ирану акватории Персидского залива, действовало, имея военную поддержку со стороны США», — заявил он.

Военные КСИР осмотрели задержанное судно и установили, что его команда занималась контрабандой нефти и газа из Ирана.

«В ходе досмотра выяснилось, что капитан корабля вёл переговоры с американским командным пунктом недалеко от места происшествия», — привело слова Зирахи агентство IRNA.

По его мнению, Соединённые Штаты планировали направить военную технику на помощь контрабандистам, но ВМС Ирана оперативно сопроводили их в порт.

Ранее ВМС КСИР задержали в Оманском заливе нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов. 27 апреля в Центральном командовании США обвинили Иран в нарушении международного права и создании угрозы региональной безопасности. Иранская сторона подтвердила задержание и объяснила, что танкер врезался в иранский корабль, из-за чего погибли два члена экипажа.

Позднее США обвинили Иран в захвате нефтяного танкера, который двигался в Ормузском проливе под флагом Панамы. Пресс-служба Пятого флота сообщила, что он покинул Дубай и следовал транзитом в порт Эль-Фуджейра в Объединённых Арабских Эмиратах в момент, когда несколько быстроходных кораблей КСИР окружили его и вынудили отправиться в сторону иранских территориальных вод.

В свою очередь, США и Великобритания неоднократно сообщали о задержании в Оманском заливе танкеров с якобы контрабандным оружием, шедших из Ирана. Так, в марте 2023 года сообщалось о задержании танкера, который перевозил в Йемен управляемые противотанковые ракеты. Тегеран это опроверг, заявив, что страны, которые стали причиной разрушения Йемена, поставляя туда оружие, не могут оправдать свои действия, обвиняя других.