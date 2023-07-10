Москва, 10 июля, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Ракеты С-200, которые использовала Украина для удара по Крымскому мосту, довольно примитивны своим строением и функционалом, однако при одновременном массированном запуске сразу большого их числа системам ПВО будет сложно перехватить абсолютно все ракеты, на что и рассчитывает Киев. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился военный историк, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее в Минобороны России сообщили, что 9 июля Киев предпринял безуспешную попытку нанести удары по Крымскому мосту, а также по объектам в Ростовской и Калужской областях ракетами С-200. Российские силы ПВО сбили две ракеты, другие удалось отклонить средствами РЭБ.

Как напомнил полковник Кнутов, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-200 предназначался для дальнего действия, но для российских систем ПВО он не представляет большой опасности.

«Эти ракеты наши системы ПВО могут обнаружить, сбить или изменить их направление. Они нам хорошо знакомы, и в них нет ничего сверхопасного. Но, вероятно, Киев мог рассчитывать на массированную атаку, когда одновременный запуск слишком большого числа снарядов будет сложно сразу обезвредить. Поэтому нужно усиливать оборону Крыма, а также территорий со стратегически важными объектами», — рассказал Кнутов.

Военный эксперт напомнил, что ЗРК был создан в Советском Союзе в 1967 году. Комплекс С-200 имеет три модификации — «Ангара», «Вега» и «Дубна». Первая модификация имела дальность поражения 160 км, а последняя — 290 км. Однако Кнутов допустил, что Украина решила доработать и использовать эти снаряды как баллистические. Совместно с США, по мнению эксперта, Киев модернизировал систему наведения ракет С-200, а также так усовершенствовал функционал, чтобы появилась возможность поражать цели на расстоянии 600 км.

«Эти ракеты давно сняли с производства, потому что они устарели и по многим показателям проигрывают другим комплексам и снарядам. Но очень вероятно, что Украина решила использовать свой оставшийся ракетный арсенал как баллистические снаряды, предварительно доработав вместе, например, с американцами внутреннюю составляющую ракеты», — объяснил полковник.

По словам Кнутова, преимуществ этого снаряда совсем немного. Среди них — возможность полуактивного самонаведения, жидкостной реактивный двигатель. Такая ракета наводится на цель с помощью сигналов с земли или американской спутниковой навигационной системы GPS, что, однако, позволяет отклонять их российскими системами радиоэлектронной борьбы. Но, как заметил эксперт, у С-200 достаточно серьёзных минусов, за которые в своё время от снаряда отказались многие страны.

«Комплекс продавался в разные страны, но от него быстро начали отказываться, потому что он устарел. По крылатым ракетам он не работает, по современным истребителям тоже и тем более бессилен против беспилотников. Ещё минусы в том, что она полностью металлическая, поэтому хорошо видна на радарах, летит по баллистической траектории не маневрируя. Поэтому наши перехватчики легко её обнаруживают и уничтожают в полёте. Комплекс к тому же очень громоздкий, нужно много времени для его установки», — отметил Кнутов.

Тем не менее полковник допустил, что для лёгкости и удобства в эксплуатации Украина могла приспособить какие-то подвижные самоходные средства для пусковой установки, например, танки или боевые машины, благодаря чему будет уже не такая серьёзная проблема с постройкой всего комплекса.

Как сообщало ИА Регнум, начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов 10 июля поручил выявлять и уничтожать места хранения и стартовых позиций ракет С-200 ВСУ.