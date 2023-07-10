Москва, 10 июля, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского советского и российского писателя, журналиста, публициста, общественного и политического деятеля Александра Проханова. Соответствующий указ опубликовали 10 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Писатель Александр Проханов

«За активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Проханова Александра Андреевича — председателя общероссийского общественного движения поддержки и реализации социально значимых инициатив и проектов «Русская мечта», — отмечается в документе.

Александр Проханов — член секретариата Союза писателей России, главный редактор газеты «Завтра», лауреат премии Ленинского комсомола (1982) и ряда других литературных премий. Он является автором романов «Время полдень», «Там, в Афганистане», «Теплоход «Иосиф Бродский» и др.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Московского градоначальника удостоили награды за большой вклад в социально-экономическое развитие Москвы.