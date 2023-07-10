Грозный, 10 июля, 2023, 17:44 — ИА Регнум. В Чечне после нападения домашней собаки погибла девочка. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

СУ СКР по Чеченской Республике

Трагедия разыгралась в станице Первомайской Грозненского района Чечни. По предварительным данным, среднеазиатская овчарка, охранявшая загон для овец на заднем дворе частного дома, напала на девятилетнюю племянницу хозяина дома.

От полученных травм школьница скончалась на месте. Спустя некоторое время дядя нашёл тело истерзанной девочки на заднем дворе.

«Собака вела себя крайне агрессивно и была усыплена соседом-охотником», ― добавили в следственном ведомстве.

Следователи проводят проверку.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая в Богородске Нижегородской области собака загрызла свою 26-летнюю хозяйку, вышедшую, чтобы её покормить. Животное в это время было на привязи. Неожиданно пёс набросился на девушку, от полученных ран она скончалась.

В Свердловской области ребёнок стал жертвой нападения бойцовской собаки. Животное набросилось на десятилетнего мальчика на пляже в селе Лая под Нижним Тагилом. Как рассказали очевидцы, женщина гуляла с собаками на общественном пляже без поводков и намордников. В результате одно из животных напало на ребёнка.