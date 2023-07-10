Москва, 10 июля, 2023, 17:32 — ИА Регнум. На юге Москвы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии поймали кошачьего лемура, который кидался на машины и прохожих, сообщила 10 июля пресс-служба Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Москве.

Кадр из видео

«Следуя по Даниловской набережной, экипаж Росгвардии обратил внимание на животное, которое было испугано и вело себя агрессивно», — говорится в сообщении.

Сотрудники Росгвардии поймали животное, накормили и передали департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3818782" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сотрудники Росгвардии поймали кошачьего лемура

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Рязани поймали и вернули домой сбежавшую с частной территории тигрицу. Поймать тигра смогла специальная служба по отлову животных, которая усыпила тигра снотворным. При этом сбежавшая тигрица успела напасть на мужчину. Его госпитализировали. Врачи оценили состояние пострадавшего как средне тяжёлое.