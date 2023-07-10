Салехард, 10 июля, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Ямальские специалисты дополнительно приведут в порядок 30 спортивных локаций в подшефном Волновахском районе Донецкой Народной Республики. Строители уже приступили к работам на самом крупном объекте.

Фото из официального телеграм-канала губернатора Ямало-Ненецкого АО Ямал поможет Волновахе восстановить 30 спортивных площадок

«В июне в поездке по территории обратил внимание, что спортом здесь заниматься совсем негде, инфраструктура не развита, а то, что было, — полуразрушено», — сообщил в соцсетях губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Фото из официального телеграм-канала губернатора Ямало-Ненецкого АО Ямал поможет Волновахе восстановить 30 спортивных площадок

Самый большой объект, за который взялись ямальцы, — центральный стадион Волновахи, который сильно пострадал от обстрелов. Во время работ там был обнаружен неразорвавшийся снаряд. Его оперативно устранили специалисты.

Фото из официального телеграм-канала губернатора Ямало-Ненецкого АО Ямал поможет Волновахе восстановить 30 спортивных площадок

«Сделаем все по ямальским стандартам: обустроим полосы для прыжков в длину, площадки для воркаута и сдачи ГТО, пространство для самых маленьких. Скоро на стадионе пройдут первые футбольные матчи», — добавил глава ЯНАО.

Фото из официального телеграм-канала губернатора Ямало-Ненецкого АО Ямал поможет Волновахе восстановить 30 спортивных площадок

За последние четыре года в Ямало-Ненецком АО возвели 42 новых спортивных объекта. За период с 2023 по 2025 год планируется возвести еще 44. Речь идет только о таких крупных объектах капитального строительства, как ледовые корты, спортивные центры, центры единоборств и бассейны. Многофункциональных площадок для воркаута и других активностей в регионе — сотни. Ямал входит в топ регионов среди субъектов РФ по сдаче нормативов ГТО. По итогам первого квартала 2023 года округ занял третью строчку рейтинга.