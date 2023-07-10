Брянск, 10 июля, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Территория Брянской области подверглась обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Под удар попало село Подывотье. Об этом 10 июля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ только что обстреляли село Подывотье Севского района. В результате обстрела пострадал мирный житель», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Он уточнил, что мужчина получил лёгкое ранение, врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь.

Также в результате обстрела повреждения получили жилой дом и хозпостройка. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные обстреляли Брянскую область в первых числах июля. После этого в посёлке Белая Берёзка загорелись два дома.

9 июля российские силы противовоздушной обороны сбили над Брянской областью две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет была полностью разрушена пилорама в посёлке Бытошь. Никто не пострадал.