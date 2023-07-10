Москва, 10 июля, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил напомнить мировому сообществу о своей роли «главного переговорщика и миротворца», а заодно выторговать для Турции членский билет Европейского союза и, как следствие, европейские деньги, в которых Анкара сейчас остро нуждается. Об этом корреспонденту ИА Регнум 10 июля заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, между Западом и Турцией идёт торг, в ходе которого Эрдоган рассчитывает добиться сразу нескольких целей. Во-первых, напомнить мировому сообществу, кто главный миротворец и переговорщик. Во-вторых, подвергнуть давлению руководство НАТО, напоминая о том, что он ещё не согласился на вступление Швеции в альянс. В-третьих, оживить тему вступления Турции в Европейский союз, так как Анкара сейчас отчаянно нуждается в его деньгах.

«Он прекрасно понимает, что всерьёз речь о вступлении Турции в ЕС не зайдёт, но поторговаться он решил основательно», — сказал Мухин.

Политолог подчеркнул, что Эрдоган пытается вернуть себе статус одного из главных международных переговорщиков, так как этот титул в последнее время активно оспаривается Ватиканом и прочими.

По его мнению, маловероятно, что Анкара сможет выторговать себе членский билет ЕС.

«Турция — это не страна-приз. Это страна, требующая значительного количества средств, которых у ЕС сейчас нет. Тем более есть ещё Украина», — сказал Мухин.

Как полагает политолог, едва ли турецкий президент сможет провернуть сделку, когда Турцию примут в ЕС в обмен на то, что она не будет возражать против присоединения Швеции к НАТО. Это, однако, не означает, что Эрдогана непременно додавят и вынудят согласиться на то, чтобы Стокгольм обзавёлся членским билетом НАТО.

«У Турции есть ещё козырная карта — заморозка представительства Турции. Это будет сильный удар по НАТО», — сказал Мухин.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что президент США Джозеф Байден пообщался с Эрдоганом и заявил тому, что Вашингтон хотел бы как можно более скорого вступления Швеции в НАТО. Последнее, как известно, тормозится Анкарой по целому ряду причин. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс приветствует вхождение Анкары в Европейский союз, но подчеркнул, что это не должно помешать Стокгольму обзавестись членским билетом альянса.

По мнению политолога Андрея Суздальцева, Запад подловил удачный момент и начал мягко шантажировать Эрдогана. Особого торга между НАТО и Анкарой нет, но турецкий президент играет на том, что альянс боится потерять единство. Таким образом, идёт взаимный мягкий шантаж, который, скорее всего, сработает, так как Анкара очень нуждается в поддержке государств — членов НАТО.