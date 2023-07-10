Лавров заявил о готовности РФ обеспечить потребности арабских стран в зерне
Лавров заявил о готовности России обеспечить потребности арабских стран в зерне
Москва, 10 июля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 10 июля, что усилия ООН не принесли результата по выполнению российской части зерновой сделки.
«Россия готова обеспечивать все потребности арабских партнеров по зерну», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам стратегического диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который состоялся в Москве.
Отвечая на вопрос о возможности улучшения условий «зерновой сделки», глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что невозможно улучшать то, чего не существует. Глава МИД добавил, что российская часть этого пакета вообще не выполнялась ни в одном из своих пунктов.
Как сообщало ИА Регнум, в МИД России 4 июля заявили, что оснований для дальнейшего продолжения «зерновой сделки», истекающей 17 июля, нет. В ведомстве пояснили, что «зерновая сделка», целью которой является оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, превратилась в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в западные страны. Так, из 32,6 млн тонн зерновых, вывезенных с 1 августа 2022 года из украинских портов, 26,2 млн тонн зерновых были направлены в государства с высоким и выше среднего уровнями доходов. При этом беднейшие страны получили лишь 862 086 тонн.
Лавров 30 июня заверил, что Россия не оставит беднейшие страны мира без зерна: она за свой счёт обеспечит поставки, если «зерновую сделку» не будут продлевать. В любом случае экспорт российских удобрений и продовольствия продолжается. Министр добавил, что российский экспорт в этом сельскохозяйственном году ожидается почти на уровне 50 млн тонн.
В беседе с ИА Регнум доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко отметила, что «зерновая сделка» едва ли не единственный источник экспортного дохода для Киева.
Подписанную в Стамбуле «зерновую сделку» с 22 июля 2022 года продлевали три раза: последний раз на 60 дней — 17 мая 2023 года.