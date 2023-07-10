Москва, 10 июля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 10 июля, что усилия ООН не принесли результата по выполнению российской части зерновой сделки.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Россия готова обеспечивать все потребности арабских партнеров по зерну», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам стратегического диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который состоялся в Москве.

Отвечая на вопрос о возможности улучшения условий «зерновой сделки», глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что невозможно улучшать то, чего не существует. Глава МИД добавил, что российская часть этого пакета вообще не выполнялась ни в одном из своих пунктов.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД России 4 июля заявили, что оснований для дальнейшего продолжения «зерновой сделки», истекающей 17 июля, нет. В ведомстве пояснили, что «зерновая сделка», целью которой является оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, превратилась в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в западные страны. Так, из 32,6 млн тонн зерновых, вывезенных с 1 августа 2022 года из украинских портов, 26,2 млн тонн зерновых были направлены в государства с высоким и выше среднего уровнями доходов. При этом беднейшие страны получили лишь 862 086 тонн.

Лавров 30 июня заверил, что Россия не оставит беднейшие страны мира без зерна: она за свой счёт обеспечит поставки, если «зерновую сделку» не будут продлевать. В любом случае экспорт российских удобрений и продовольствия продолжается. Министр добавил, что российский экспорт в этом сельскохозяйственном году ожидается почти на уровне 50 млн тонн.

В беседе с ИА Регнум доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко отметила, что «зерновая сделка» едва ли не единственный источник экспортного дохода для Киева.

Подписанную в Стамбуле «зерновую сделку» с 22 июля 2022 года продлевали три раза: последний раз на 60 дней — 17 мая 2023 года.