Волгоград, 10 июля, 2023, 17:09 — ИА Регнум. В Волгограде при невыясненных пока обстоятельствах погибли двое мужчин. Их тела обнаружили на берегу Волги на острове Сарпинском у пристани Руднева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

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Погибшие ― братья 1972 и 1963 годов рождения. Известно, что они приехали на остров для рыбалки 7 июля. Тело 51-летнего мужчины подняли из воды на следующий день. Сутки спустя обнаружили тело второго погибшего.

Характер смерти обоих мужчин явно криминальный, указали в правоохранительных органах. У одного ― колото-резаные ранения шеи, у другого ― травма головы.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, назначен комплекс судебных экспертиз. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Отрабатываются все возможные версии произошедшего, устанавливаются причастные к гибели обоих мужчин лица.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня в Самаре задержали мужчину, который выбросил из салона автомобиля женщину с перерезанным горлом. Тело женщины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти очевидцы обнаружили на улице Водников. Чёрный внедорожник затормозил около одного из домов, после чего водитель выбросил раненую женщину на проезжую часть и скрылся.

Отмечается, что, когда прохожие вызывали скорую, потерпевшая была ещё жива, однако очень скоро умерла из-за серьёзной кровопотери. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в смерти женщины. Им оказался 21-летний мужчина, проживающий на территории другого субъекта РФ.