Москва, 10 июля, 2023, 16:58 — ИА Регнум. В Министерстве сельского хозяйства России 10 июля сообщили о скором снижении цен на лук.

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«В ближайшее время с началом массовой уборки урожая в России можно ожидать стабилизации и снижения цен на лук», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед этим СМИ сообщили, что в мае цена за килограмм лука в российских магазинах достигла 73,3 рубля впервые за последние десять лет. Средняя цена в это время варьировалась между 30 и 40 рублями.