Новосибирск, 10 июля, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Женщина в Новосибирске сорвалась во время попытки спуститься по простыням с шестого этажа многоквартирного дома. Об этом 10 июля сообщило сообщество «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА Регнум

На выложенной в интернет фотографии запечатлены несколько связанных друг с другом простыней, которые свисают из окна одной из квартир многоэтажного дома.

Как рассказали очевидцы произошедшего, женщина упала на стоящее под окнами дерево, из-за чего не сильно пострадала и ушла с места происшествия. При этом она бросила в кустах свой рюкзак.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая стало известно, что мужчина выжил после того, как упал с высоты 10-го этажа жилого небоскрёба в «Москва-Сити». Промышленный альпинист упал с фасада небоскрёба на Пресненской набережной, который он мыл.

Позднее спасатели вызволили из пещеры в Башкирии девушку, сорвавшуюся с высоты и получившую травмы. Спасательная операция длилась 7 часов.