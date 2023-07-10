Киев, 10 июля, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Прихожане канонической Украинской православной церкви защитили два корпуса монастыря на территории Киево-Печерской лавры от комиссии министерства культуры страны. Об этом 10 июля сообщил выступающий в интересах УПЦ адвокат Владимир Лубянецкий.

Иван Шилов ИА Регнум Киево-Печерская лавра

«Сегодня в очередной раз в лавру пришла комиссия заповедника с целью захватить два корпуса Киево-Печерской лавры — 57-й и 58-й. Прихожане стояли возле входа в эти корпуса живым щитом. Соответственно, не удалось захватить эти корпуса», — привёл его слова ТАСС.

Адвокат отметил отсутствие силовиков, которые обычно содействуют комиссии. Лубянецкий указал, что комиссия на этом не остановится и попытки захвата будут продолжаться.

Киево-Печерская лавра — один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории Украины. Ситуация вокруг неё обострилась в конце марта, когда монахов против их воли начали выселять из обители. Киевские власти в одностороннем порядке разорвали с УПЦ арендный договор. Монахи отказались выполнять незаконные требования, что привело к конфликту и столкновениям.

Власти страны заявили, что в обители могут остаться монахи, которые перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). В России действия Киева охарактеризовали как репрессии против УПЦ, МИД призвал международные организации повлиять на Украину.

Наместника лавры, митрополита УПЦ Павла с 1 апреля поместили под арест, 1 июля его продлили ещё на два месяца.

1 мая на территорию лавры прибыла комиссия минкультуры Украины, чтобы описать имущество. В ведомстве 6 июня заявили, что комиссия завершила свою работу в монастыре Киево-Печерской лавры, монахи УПЦ должны освободить помещения обители в течение трёх дней. При отказе министерство намеревалось подать в суд.

Также стало известно, что управление лаврой собираются передать патриарху Константинопольскому Варфоломею, представители которого уже предлагали передать ему обитель в 2022 году. Вместе с тем Киев продолжил давление на верующих и священнослужителей — им начали вручать повестки.

В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что получающий финансирование из США Варфоломей делает всё, чтобы развалить православие.