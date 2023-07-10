Москва, 10 июля, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Американский актёр Джонни Депп приедет в Россию, где запишет песню с группой «ЯМОРЕ». Об этом 10 июля сообщили представители музыкального коллектива.

Global Lool Press/IMAGO/ Rudi Gigler Актер Джонни Депп

«В наших планах записать гитарную партию с Джонни Деппом к одному из наших треков, которые мы готовим к выпуску. Активно ведём работу над тем, чтобы наша встреча состоялась», ― говорится в сообщении группы в соцсети «ВКонтакте».

Музыканты отметили, что сейчас идёт самый сложный, организационный этап. При этом артисты надеются, что всё пройдёт хорошо.

Как рассказали представители группы в беседе с «Газета. Ru», переговоры с командой Джонни Деппа они начали в 2018 году, после его выступления в составе коллектива The Hollywood Vampires в «Олимпийском». Несколько лет спустя появилась идея записать совместную песню. Переговоры велись на протяжении двух лет. Из-за судебного процесса с его бывшей супругой американской актрисой Эмберт Хёрд всё усложнялось.

«Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать», — рассказал участник «ЯМОРЕ» Михаил Лисов.

Он добавил, что актер согласился на сотрудничество с группой и приезд в Россию за 370 тысяч долларов. Изначально Деппу предлагали больший гонорар, но команда актера сделала ответное предложение ― о меньшей сумме, но с экскурсией по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.

Лисов подчеркнул, что группа готовится к приезду звезды «Пиратов Карибского моря», однако ещё не осознала, что это не сон.

В России Джонни Депп побывал в 2018 году. В мае в спорткомплексе «Олимпийском» состоялся концерт его рок-группы «Голливудские вампиры». Пребывая в России, актёр успел посетить музей Маяковского и театр. Депп признался, что во время поездок по Москве его приятно впечатлили славянские девушки.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году музыкальный коллектив The Hollywood Vampires, одним из основателей которого является известный актер Джонни Депп, анонсировал тур по британским городам в 2023 году.

Группа The Hollywood Vampires была основана в Лос-Анджелесе (США) в 2012 году. В число участников коллектива входят Джонни Депп, Элис Купер и Джо Перри.