Нижний Новгород, 10 июля, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Торжественное открытие V Всероссийского форума «Дигория» состоялось 10 июля в Нижнем Новгороде, сообщили на сайте форума.

Форум «Дигория»

В этом году форум молодых политологов трансформировался в полноценную платформу, объединяющую учёных и практиков социально-гуманитарного профиля в возрасте до 35 лет, готовых к решению актуальных задач, стоящих перед российским обществом. В Нижний Новгород приехали представители 40 регионов России, включая ЛНР и ДНР. Все участники прошли строгий отбор: конкурс не превысил пять человек на место. Участники форума будут работать по пяти профильным направлениям. Организаторами мероприятия выступили Экспертный институт социальных исследований и Федеральное агентство по делам молодежи.

Приветствие участникам и гостям форума «Дигория» направил президент России Владимир Путин. В поздравительном письме глава государства назвал форум авторитетной площадкой для конструктивного и плодотворного диалога молодых ученых, преподавателей и аспирантов в сфере гуманитарного знания.

Форум «Дигория»

К участникам форума также обратился первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Он заявил, что мир меняется тектонически и необратимо, поэтому ключевой вопрос — это вопрос осознанного выбора для каждого человека, коллектива, для страны.

Сопредседатель комитета Форума «Дигория», доктор исторических наук Андрей Шутов отметил важность системной работы институтов власти, экспертов и специалистов. Он добавил, что только благодаря системной работе удастся преодолеть существующие перед российским обществом вызовы.

Форум «Дигория»

Кроме того, о важности данного мероприятия и возможностях форума рассказали замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и исполнительный директор Экспертного института социальных исследований Анна Федулкина.

На церемонии открытия выступил руководитель платформы «Дигория» Заурбек Хугаев. Он напомнил участникам, что их предложения и идеи будут услышаны на самом высоком уровне, и они получат возможности для их реализации.

Форум проходит на площадке культурно-просветительского центра «Академия Маяк» имени А. Д. Сахарова в Нижнем Новгороде. По итогам заявочной кампании на участие в V Всероссийском форуме «Дигория» подано 516 заявок из 75 регионов России. Самым популярным профильным направлением этого года стало «Медиа и коммуникации». На этот модуль подали 129 заявок.