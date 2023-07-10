Москва, 10 июля, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Запад подловил удачный момент и начал мягко шантажировать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, намекая ему на то, что если Турция хочет попасть в ЕС, то ей не следует мешать вхождению Швеции в Североатлантический альянс. Об этом корреспонденту ИА Регнум 10 июля заявил Андрей Суздальцев, политолог, доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

«Это не жёсткий торг. Запад подловил момент. Эрдоган в очередной раз приступил к исполнению обязанностей президента Турции. Это происходило в сложной обстановке. И победил он с минимальным отрывом от соперника. Тем не менее ЕС и НАТО поддержали Эрдогана. И конечно, он хотел бы быть ближе к Европе и США, чтобы снять те проблемы, которые были вызваны его сотрудничеством с Россией», — сказал Суздальцев.

Он обратил внимание на то, что США отказались говорить о вступлении Украины в НАТО сейчас. Но Эрдоган согласился, причём не опасаясь последствий, так как знал, что в целом саммит НАТО выскажется против приёма Киева в альянс.

«Он начал заигрывать и с Украиной, оказавшись более правоверным, чем все правоверные», — констатировал Суздальцев.

По его словам, между НАТО и Анкарой особого торга нет, но турецкий президент играет на том, что альянс боится потерять единство.

Таким образом, идёт взаимный мягкий шантаж.

«И этот шантаж сработает. Турция нуждается в поддержке НАТО для вступления в ЕС. Эрдоган сейчас слаб. Кстати, потому он и пошёл на выдачу командиров «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России), потому что посчитал, что сейчас ему важнее дружить с Западом», — подытожил Суздальцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Вашингтон подтвердил факт телефонных переговоров президентов США и Турции, в ходе которых глава Белого дома Джозеф Байден заявил о том, что хочет как можно более оперативного включения Швеции в НАТО. Эрдоган согласился с тем, что Швеция сделала определённые шаги в правильном направлении, внесла изменения в своё антитеррористическое законодательство, но эти усилия сводятся на нет сторонниками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

До этого Эрдоган заявлял о том, что его страна по-прежнему не может одобрить вступление Швеции в НАТО.

В свою очередь, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что альянс поддерживает стремление Турции стать членом ЕС, однако это не должно препятствовать присоединению к НАТО. Он также напомнил, что Швеция уже выполнила все условия, которые были поставлены перед ней.