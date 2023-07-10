Москва, 10 июля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Компания Danone приняла решение о локализации торговой марки «Активиа» под новым названием «АктиБио» на российском рынке, сообщили 10 июля в пресс-службе Danone.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории», — говорится в пресс-релизе.

В компании отметили, что продукция под новым названием будет и дальше производиться по той же технологии и рецептуре. В Danone заверили, что изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки.

Президент России Владимир Путин 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал заметным событием замещение зарубежных компаний. Глава государства отметил, что выпуск продукции с уходом владельцев торговых марок не прекратится, меняется только логотип. При этом прибыль остаётся в России. Путин подчеркнул, что власти никогда никого не выгоняли с российского рынка и предлагали компаниям подумать о последствиях.

Российский лидер заявил 26 мая на встрече с членами организации «Деловая Россия», что большинство отечественных предпринимателей делом показали, что их интересы связаны с Россией. Он отметил, что российский бизнес активно осваивает ниши после ухода ряда зарубежных брендов.

При этом ряд западных компаний не хотят покидать Россию. В частности, глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в мае заявил, что итальянские компании не собираются уходить из России, оставлять такой привлекательный рынок. В апреле он заявил, что только две компании из Италии продали свои российские активы.

Согласно результатам исследования Университета Санкт-Галлена (Швейцария), к ноябрю 2022 года Россию покинуло менее 10% западных компаний. Журналист газеты The Washington Post Робин Диксон отметила, что большинство организаций, объявивших об уходе с российского рынка, продолжают работать.

Статс-секретарь замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов 15 июня сообщил, что выпускаемую на бывшей фабрике IKEA мебель будут поставлять также на экспорт. В апреле стало известно, что владельцами заводов IKEA станут компании «Лузалес» и «Слотекс», специализирующиеся на лесопереработке и производстве мебельных плит и кухонь.