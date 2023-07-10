Берлин, 10 июля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Вопрос об одобрении турецкими властями заявки Швеции на вступление в состав Североатлантического альянса (НАТО) не стоит связывать с вхождением Турции в Евросоюз. Об этом 10 июля заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa Канцлер Германии Олаф Шольц

По словам главы немецкого правительства, он положительно оценивает заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что заявка Стокгольма на вхождение в альянс может быть одобрена в течение ближайшего времени.

«Другой вопрос (вхождение Турции в ЕС. — Прим. ред.) не связан с этим, и, на мой взгляд, не нужно понимать это как взаимосвязанную тему», — сказал он.

Также Шольц указал, что до этого лидеры стран — участниц сообщества попросили Европейскую комиссию представить доклад о состоянии отношений между ЕС и Турцией и шагах по их улучшению.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турцию примут в Европейский союз. Он добавил, что Анкара ожидает такого решения уже 50 лет.

До этого турецкий лидер заявлял, что Анкара всё ещё не может одобрить вступление Швеции в НАТО из-за поддержки Стокгольмом «террористов». Эрдоган отметил, что Турция поддержала политику открытых дверей НАТО, когда одобрила вступление Финляндии в альянс.