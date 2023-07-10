Тюмень, 10 июля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Танк въехал на скорости на территорию пляжа у озера Андреевского в Тюменской области, сообщил 10 июля портал «72.ru».

По словам очевидцев, въехав на пляж, где находились люди, танк начал распылять какой-то газ с запахом в сторону людей.

«И в какой-то момент на полной скорости залетает танк. Он даёт дымовую завесу, проезжает между людьми, подъезжает к вагончику с сапбордами. Прямо в него дымит. Люди с детьми выпрыгивают из окна, потому что физически просто никуда не деться из этого вонючего газа», — рассказал один из отдыхающих.

По его словам, танк сделал три круга по пляжу и уехал в сторону военной части. Остался сильный запах выхлопов и жжёной солярки.

Как сообщили в Тюменском высшем военно-инженерном училище, на этом пляже запрещено находиться гражданским лицам, поскольку он расположен на территории Минобороны.

Представитель учебного заведения отметил, что скоро планируются учения со спецтехникой, и танк совершил пробный выезд.

«Танк выехал, развернулся и уехал обратно. Никого он там не гонял, ничего не делал», — сказал представитель учебного заведения, пояснив, что планируются учения со спецтехникой, и танк совершил пробный выезд.

Издание также сообщает, что в Тюмени нет городского пляжа.

На территории Тюменской области наблюдается сильная жара. По данным Gismeteo, 12 июля температура воздуха в областном центре достигнет +39 °С.

Как сообщало ИА Регнум, в мае из-за засушливой погоды и природных пожаров на территории региона ввели режим чрезвычайной ситуации.