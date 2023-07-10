Москва, 10 июля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Двух провокаторов, кричавших украинские националистические лозунги на концерте группы Дианы Арбениной «Ночные снайперы», оштрафовали на 30 тыс. рублей и дали 10 суток административного ареста каждому. 10 июля ИА Регнум сообщили в суде, что решение в отношении Евгения Шведова и Антона Серебрянского вынесли по статьям о дискредитации Вооружённых сил России и неповиновении полиции.

РИА Новости/Владимир Астапкович Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина

«10 суток по ч.1 статьи 19.3 Кодекса России об административных правонарушениях», — сообщил источник в судебных органах.

Так, во время концерта 8 июля на стадионе «Открытие банк Арена» в Москве Серебрянский и Шведов публично скандировали «Слава Украине» (лозунг украинских националистов ОУН-УПА — обе организации запрещены в России). Полицейские задержали мужчин и доставили в отдел по району Покровское-Стрешнево. Материалы в отношении провокаторов были направлены в Тушинский районный суд.

Как сообщало ИА Регнум, за последние несколько месяцев концерты Арбениной отменили во многих городах России. Певица никогда громко не озвучивала позицию в отношении специальной военной операции на Украине, но выпустила песню с антивоенным посылом. Генеральную прокуратуру попросили проверить высказывания Арбениной. Как сообщали СМИ, ранее исполнительница критиковала воссоединение Крыма с Россией и говорила, что ни в коем случае не поедет в Донбасс.

Однако в Госдуме ей посоветовали всё же выступить перед ранеными бойцами. Депутат Екатерина Стенякина призналась, что песни Арбениной ей нравятся, но в такое ответственное для страны время необходимо чётко обозначить свою позицию. Стенякина отметила, что лидеру «Ночных снайперов» стоит побывать в госпитале и перечислить средства в фонд ветеранов «Защитники Отечества».