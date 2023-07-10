Москва, 10 июля, 2023, 19:20 — ИА Регнум. В США российский беспилотный подводный комплекс «Посейдон» воспринимают как оружие судного дня, которого действительно опасается Вашингтон, тем более, что против него нет качественного сдерживающего устройства. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Кадр из видео пресс-службы Минобороны РФ

Ранее обозреватель издания Rebeliоn Хуанлу Гонсалес в своей статье отметил, что один российский беспилотный комплекс «Посейдон» может уничтожить сразу несколько штатов США. По мнению автора, применение ядерной ракеты комплекса может вызвать в океане радиоактивные цунами, что приведёт к катастрофичным последствиям. Также в статье отмечается, что «никто в здравом уме» не станет выступать против разнообразного ядерного арсенала России.

По словам военного политолога Кошкина, «Посейдон» действительно обладает очень мощным военным потенциалом — ядерная боеголовка способна развить скорость до 200 км/ч и находиться на труднодоступной глубине.

«В США «Посейдон» называют оружием судного дня. Они его опасаются, ведь этот снаряд может какое-то время находиться в спящем режиме на огромной глубине, где никто его не засечёт, а потом внезапно активизировать и направить к цели», — рассказал Кошкин.

Таким образом, по словам эксперта, вероятность вызвать с помощью «Посейдона» множественные цунами, которые разрушат несколько американских штатов, довольна высока. Как отметил военный эксперт, это оружие можно применять в уникальном режиме, благодаря его способности оставаться незаметным для вражеских устройств. К тому же, по мнению Кошкина, у Вашингтона нет достаточных защитных мер против оружия такого типа, также, как и против российских баллистических ракет «Кинжал» и «Сармат». Тем не менее, военный политолог допустил, что критическая фаза отношений между Россией и США, а в особенности эскалация Вашингтоном конфликта на Украине, может вынудить Москву на применение «Посейдона».

«Они постоянно накаляют обстановку и размещают своё вооружение возле наших границ. В конце концов наше оружие, которого они боятся, может появиться у их берегов. С этим не стоит шутить», — отметил военный эксперт.

О разработке подводного беспилотника «Посейдон» президент РФ Владимир Путин впервые сказал в 2018 году. Он отметил, что эти аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами.

Ранее руководство России не раз подчёркивало, что ядерная война не должна быть развязана. Идея ядерного конфликта «вертится в головах» западных, а не российских политиков, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. В МИД напоминали также, что военная доктрина предусматривает применение ядерного оружия в случае использования против России или её союзников оружия массового уничтожения, а также в случае угрозы самому существованию Российского государства.

Американский журнал Popular Mechanics назвал российские торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса. Авторы материала отмечали, что Запад относится скептически к техническим возможностям России по созданию такого оружия, но, несмотря на это Москва может в ближайшее время развернуть «Посейдоны» у берегов Тихого океана, тем самым угрожая всем тихоокеанским военно-морским базам США, а также городам западного побережья Америки.

В середине мая 2023 года глава ВМС Великобритании Бен Ки заявил о необходимости повысить финансирование национального военно-морского флота из-за превосходства российских подлодок. Он назвал их «одними из самых бесшумных в мире».

Как сообщало ИА Регнум, атомная подводная лодка «Белгород», носитель подводных ядерных беспилотников «Посейдон», будет принята на вооружение в 2023 году, заявил главком ВМФ России Николай Евменов.